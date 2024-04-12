Тарасенко (Рябоконь) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Рябоконь Петр Ильич
Мать: Рябоконь Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Агрипина Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Сын: Тарасенко Василий Саввович
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Анна Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Сын: Тарасенко Георгий Саввович
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Ефросиния Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Мария Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Сын: Тарасенко Прокопий Саввович
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Ксения Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Дочь: Тарасенко Дарья Саввовна
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович
Сын: Тарасенко Никифор Саввович
Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович