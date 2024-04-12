Тарасенко (Рябоконь) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Рябоконь) Вера Петровна

Место рождения

Новопетровка

Дата рождения

1838

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Рябоконь Петр Ильич

Мать: Рябоконь Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тарасенко Иван Саввович

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тарасенко Агрипина Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тарасенко Василий Саввович

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тарасенко Анна Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Тарасенко Георгий Саввович

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Тарасенко Ефросиния Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тарасенко Мария Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тарасенко Прокопий Саввович

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тарасенко Ксения Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тарасенко Дарья Саввовна

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тарасенко Никифор Саввович

Отец ребёнка: Тарасенко Саввва Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Саввва Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1923
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