Орлова (Измайлова) (Халепа) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1920
Дочь: Измайлова (Орлова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович
Рождение ребёнка
?.07.1922
Дочь: Джонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина)
Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович
Рождение ребёнка
19.07.1924
Дочь: (Орлова (Измаилова)) Сара
Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович
Смерть
Неизвестно