Орлова (Измайлова) (Халепа) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Измайлова) (Халепа) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов (Измаилов) Иосиф

Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Абрам) Трофимович

Рождение ребёнка
04.09.1920

Дочь: Измайлова (Орлова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович

Рождение ребёнка
?.07.1922

Дочь: Джонстон (Орлова (Измаилова)) Раиса (Адина)

Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович

Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: (Орлова (Измаилова)) Сара

Отец ребёнка: Иван (Абрам) Трофимович

Смерть
Неизвестно

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