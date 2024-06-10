Колобкова (Красильникова) Ульяна Фёдоровна
Место рожденияМинькино, Нижнекамский район, Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Красильникова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобков неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобков Александр
Отец ребёнка: Колобков неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобков Иван
Отец ребёнка: Колобков неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобков неизвестно
Смерть
Неизвестно