Колобкова (Красильникова) Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобкова (Красильникова) Ульяна Фёдоровна

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Место рождения

Минькино, Нижнекамский район, Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Красильникова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобков неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобков Александр

Отец ребёнка: Колобков неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобков Иван

Отец ребёнка: Колобков неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобков неизвестно

Смерть
Неизвестно

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