Балдин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалдин Виктор Александрович

Балдин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1959

Дата смерти

12.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959

Отец: Балдин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1984

Дочь: Балдина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Балдина Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
22.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдина Любовь Борисовна

Смерть
12.07.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close