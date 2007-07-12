Балдин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1959
Дата смерти12.07.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959
Отец: Балдин Александр
Рождение ребёнка
31.08.1984
Дочь: Балдина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Балдина Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
22.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балдина Любовь Борисовна
Смерть
12.07.2007