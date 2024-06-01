Шишкина Федосия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1890
Дата смерти27.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Екимов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальянская (Шишкина) Катерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишкина) Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Екимов Петр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Екимов ?
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович
Смерть
27.02.1980
Причина смерти: Болезнь