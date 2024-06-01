Шишкина Федосия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Федосия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1890

Дата смерти

27.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальянская (Шишкина) Катерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишкина) Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Михаил Дмитреевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Дмитрий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Екимов Петр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Екимов ?

Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Степанович

Смерть
27.02.1980
Причина смерти: Болезнь

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