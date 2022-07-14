Иван Степанович
Место рождениядер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) ? Ивановна
Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна
Бракосочетание
19.02.1888
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Ретукина Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно