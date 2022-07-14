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Иван Степанович

Место рождения

дер. Большая Руга Сямоз. (Лахт.) прихода

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) ? Ивановна

Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна

Бракосочетание
19.02.1888

Жена: (Островская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Ретукина Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Островская) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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