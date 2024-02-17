Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Трофим Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пимен Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1925

Сын: Яков Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Смерть
Неизвестно

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