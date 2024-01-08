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Никитин Григорий Павлович

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Никитин Павел Крисанович

Мать: Никитина Аграфена Архиповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 27 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Наталья Филатовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никитин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Филатовна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Смерть
Неизвестно

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