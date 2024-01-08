Никитин Григорий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62об (№13) Упоминается в возрасте 27 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Никитина Наталья Филатовна
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№17)
Смерть
Неизвестно