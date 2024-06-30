Никитин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Петр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Наталья

Смерть
Неизвестно

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