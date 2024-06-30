Никитин Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Петр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Никитина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Наталья
Смерть
Неизвестно