Венгринович Нина (Ханна) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгринович Нина (Ханна) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1920

Дата смерти

25.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1920

Отец: Венгринович Симха Нахимович

Мать: Венгринович (Мирецкая) Ольга (Элька) Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Яков (Овший) Элевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Яков (Овший) Элевич

Рождение ребёнка
04.05.1945

Сын: Лернер Игорь (Израэль) Яковлевич

Отец ребёнка: Лернер Яков (Овший) Элевич

Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Лернер Илья (Алик ) Яковлевич

Отец ребёнка: Лернер Яков (Овший) Элевич

Смерть
25.03.1990

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