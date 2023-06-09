Венгринович Нина (Ханна) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1920
Дата смерти25.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1945
Сын: Лернер Игорь (Израэль) Яковлевич
Отец ребёнка: Лернер Яков (Овший) Элевич
Рождение ребёнка
31.01.1947
Сын: Лернер Илья (Алик ) Яковлевич
Отец ребёнка: Лернер Яков (Овший) Элевич
Смерть
25.03.1990