Соколова (Густарева) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Густарева) Клавдия Петровна

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Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

16.11.1924

Дата смерти

05.07.2004

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1924

Отец: Густарев Петр Павлович

Мать: Густарева Степанида Васильева (?)

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Соколов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Петрович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай Петрович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
05.07.2004
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Болезнь

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