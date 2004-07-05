Соколова (Густарева) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1924
Дата смерти05.07.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1924
Рождение ребёнка
05.01.1948
Сын: Соколов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай Петрович
Смерть
05.07.2004
Причина смерти: Болезнь