Андрей Несторов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Нестер Федоров
Мать: Алена
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Афанасиева
Смерть
1841