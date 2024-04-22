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Андрей Несторов

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Нестер Федоров

Мать: Алена

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Курносиков Карп Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марина Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Афанасиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Афанасиева

Смерть
1841
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
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