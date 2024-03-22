(Beimel) Betty
Место рожденияParichi, Belarus
Дата рождения08.11.1909
Дата смерти05.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909
Отец: Beimel Mendel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Katsnelson Yosef
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Katsnelson Boris
Отец ребёнка: Katsnelson Yosef
Рождение ребёнка
26.11.1936
Дочь: Krasnik (Katsnelson) Polina
Отец ребёнка: Katsnelson Yosef
Смерть
05.07.1985
Похороны
Неизвестно