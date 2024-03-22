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(Beimel) Betty

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Место рождения

Parichi, Belarus

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

05.07.1985

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Beimel Mendel

Мать: (Aizenshtat) Etul (Esfir)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Katsnelson Yosef

Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Katsnelson Boris

Отец ребёнка: Katsnelson Yosef

Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Krasnik (Katsnelson) Polina

Отец ребёнка: Katsnelson Yosef

Смерть
05.07.1985
Похороны
Неизвестно

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