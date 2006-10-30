Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1902
Дата смерти30.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нейдорф Петр Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нейдорф Петр Петрович
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
30.10.2006
Похороны
Неизвестно