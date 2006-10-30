Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейдорф (Пеннер) Екатерина Ивановна

Место рождения

Зеленополь

Дата рождения

28.02.1902

Дата смерти

30.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нейдорф Петр Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нейдорф Петр Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нейдорф Петр Петрович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
30.10.2006
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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