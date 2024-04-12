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Макаренко Федор Никитович

Место рождения

Берестовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

03.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаренко Николай Федорович

Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Макаренко Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Иван Федорович

Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Прасолова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна

Смерть
03.09.1937
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Макаренко Федор Никитович (1891) Дата рождения: 1891 г. Место рождения: Таврическая губ., Бердянский район, Берестовое Пол: мужчина Национальность: украинец Образование: начальное Профессия / место ра... Показать все
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