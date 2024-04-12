Макаренко Федор Никитович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти03.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаренко Николай Федорович
Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Макаренко Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Прасолова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Макаренко Анна Трофимовна
Смерть
03.09.1937
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Макаренко Федор Никитович (1891) Дата рождения: 1891 г. Место рождения: Таврическая губ., Бердянский район, Берестовое Пол: мужчина Национальность: украинец Образование: начальное Профессия / место ра... Показать все