Скоп Исай Абрамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоп Исай Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоп Абрам Гершкович

Мать: Скоп Хьена Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Скоп (Скоп) Блюма Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из записи о смерти
Смерть
Неизвестно

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