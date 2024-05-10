Скоп Исай Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоп Абрам Гершкович
Мать: Скоп Хьена Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Скоп (Скоп) Блюма Исаевна
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти
Смерть
Неизвестно