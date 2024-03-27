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Аносов Петр Васильевич

Место рождения

Бурятия, с.Шарагол

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова Мария Александровна

Бурятия, с.Шарагол
Рождение ребёнка
1924

Сын: Аносов Илья Петрович

Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна

Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Аносов Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Аносов Василий Петрович

Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна

Рождение ребёнка
07.09.1936

Дочь: Евсевлеев Анна Петровна

Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Аносова Любовь Петровна/Матвеевна

Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Настасья Борисовна

Смерть
Неизвестно
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