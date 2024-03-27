Аносов Петр Васильевич
Место рожденияБурятия, с.Шарагол
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бурятия, с.Шарагол
Рождение ребёнка
1924
Сын: Аносов Илья Петрович
Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Аносов Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна
Рождение ребёнка
14.03.1925
Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна
Рождение ребёнка
07.09.1936
Дочь: Евсевлеев Анна Петровна
Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Аносова Любовь Петровна/Матвеевна
Мать ребёнка: Аносова Настасья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно