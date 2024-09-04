Тюрин Евдоким Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тюрин Егор Исаев
Мать: Тюрина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тюрина Афимия Евдокимова
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Тюрина Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тюрин Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тюрина Аграфена Евдокимова
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева
Смерть
Неизвестно