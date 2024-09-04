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Тюрин Евдоким Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тюрин Егор Исаев

Мать: Тюрина Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тюрин Герасим Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тюрина Афимия Евдокимова

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Тюрина Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Тюрин Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тюрина Аграфена Евдокимова

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тюрин Федор Евдокимов

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тюрин Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Тюрина Пелагея Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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