Иноземцева Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иноземцев Петр Гурович

Отец ребёнка: Иноземцев Гур Ермилович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Иноземцева) Лукеья Гуровна

Отец ребёнка: Иноземцев Гур Ермилович

Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Гур Ермилович

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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