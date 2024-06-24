Иноземцева Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Иноземцев Гур Ермилович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Иноземцева) Лукеья Гуровна
Отец ребёнка: Иноземцев Гур Ермилович
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно