Алгазина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Катерина

Алгазина Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Алгазин Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Алгазина Марья Васильевна

Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Василий Васильевич

Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close