Башмакова Римма Гаяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Винтерголлер Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винтерголлер Лариса Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1971
Сын: Винтерголлер Олег Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.08.1975
Сын: Винтерголлер Рашид Николаевич
Отец ребёнка: Винтерголлер Николай