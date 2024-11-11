Башмакова Римма Гаяновна 17.11.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башмакова Римма Гаяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948

Отец: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Мать: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винтерголлер Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винтерголлер Лариса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1971

Сын: Винтерголлер Олег Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.08.1975

Сын: Винтерголлер Рашид Николаевич

Отец ребёнка: Винтерголлер Николай

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