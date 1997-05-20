Смирнов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Григорий Михайлович

Смирнов Григорий Михайлович

Место рождения

Якая область

Дата рождения

17.10.1923

Дата смерти

20.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Якая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Александровна

Смерть
20.05.1997
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close