Кунижева Дахалина ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дышеков Хату Матович
Отец ребёнка: Дышеков Мат ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дышеков Мат ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дышекова-Шугунова Гашопс Матовна
Отец ребёнка: Дышеков Мат ---
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дышекова-Абазова Фатимат-Кук Матовна
Отец ребёнка: Дышеков Мат ---
Рождение ребёнка
17.03.1927
Дочь: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Отец ребёнка: Дышеков Мат ---
Смерть
Неизвестно