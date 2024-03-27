Кунижева Дахалина --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунижева Дахалина ---

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дышеков Хату Матович

Отец ребёнка: Дышеков Мат ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дышеков Мухамед Матович

Отец ребёнка: Дышеков Мат ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дышекова-Шугунова Гашопс Матовна

Отец ребёнка: Дышеков Мат ---

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дышекова-Абазова Фатимат-Кук Матовна

Отец ребёнка: Дышеков Мат ---

Рождение ребёнка
17.03.1927

Дочь: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Отец ребёнка: Дышеков Мат ---

Смерть
Неизвестно

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