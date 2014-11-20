Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения23.09.1920
Дата смерти20.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1948
Сын: Рязанов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич
Бракосочетание
19.08.1948
Рождение ребёнка
11.10.1949
Дочь: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна
Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1949
Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич
Смерть
20.11.2014
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно