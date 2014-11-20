Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

23.09.1920

Дата смерти

20.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1948

Сын: Рязанов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич

Бракосочетание
19.08.1948

Муж: Рязанов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1949

Дочь: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна

Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1949

Сын: Рязанов Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Рязанов Матвей Васильевич

Смерть
20.11.2014
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно

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