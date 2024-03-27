Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдрашитов Мухамади
Мать: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ахметова Гайнижихан
Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно