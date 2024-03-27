Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Абдрашитова) Газиза Мухамадиевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрашитов Мухамади

Мать: Абдрашитова Камалия

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ахметова Гайнижихан

Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Отец ребёнка: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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