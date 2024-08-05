Соколова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1842

Сын: Соколов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соколов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Соколова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Соколова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Соколова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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