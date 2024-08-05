Соколова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1842
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Соколов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Соколова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Соколова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Соколова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соколов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Соколов (?) Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно