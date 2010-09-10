Жоров Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1932
Дата смерти10.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова Фаина
Развод
Неизвестно
Жена: Жорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жорова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
05.08.1961
Дочь: Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Жорова Фаина
Рождение ребёнка
07.05.1963
Дочь: Василенко (Жорова) Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Жорова Фаина
Рождение ребёнка
02.07.1971
Мать ребёнка: Жорова Фаина
Смерть
10.09.2010
Причина смерти: Самоубийство.