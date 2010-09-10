Жоров Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖоров Фёдор Андреевич

Жоров Фёдор Андреевич

Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Жоров Андрей Исааков

Мать: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Фаина

Развод
Неизвестно

Жена: Жорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жоров Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Жорова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр.
Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
05.08.1961

Дочь: Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Жорова Фаина

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1963

Дочь: Василенко (Жорова) Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Жорова Фаина

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Жоров Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Жорова Фаина

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.09.2010
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Самоубийство.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.