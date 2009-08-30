Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна
Место рожденияс.Каран Чишминского района БАССР
Дата рождения08.01.1927
Дата смерти30.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Минеев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минеев Леонид
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мануйлин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мануйлин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
15.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мануйлин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Минеев Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Минеев Леонид
Смерть
30.08.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно