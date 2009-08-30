Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна

Место рождения

с.Каран Чишминского района БАССР

Дата рождения

08.01.1927

Дата смерти

30.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Минеев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Леонид

Развод
Неизвестно

Муж: Мануйлин Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Мануйлин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мануйлин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
15.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Минеев Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Минеев Леонид

Смерть
30.08.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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