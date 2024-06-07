Авдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пономарев Тимофей Леонтьев
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пономарев Трофим Леонтьев
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пономарев Леонтий Леонтьев
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов
Смерть
Неизвестно