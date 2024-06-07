Авдотья Егорова 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Леонтий Антонов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пономарев Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пономарев Трофим Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пономарев Леонтий Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пономарев Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Пономарев Леонтий Антонов

Смерть
Неизвестно

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