Калагурская (Чеботько) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калагурская (Чеботько) Наталья Александровна

Место рождения

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.10.1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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