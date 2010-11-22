Вьюхина Марья Семеновна 13.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вьюхина Марья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1923

Дата смерти

22.11.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1965 г.р.

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1923

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюхин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1947

Сын: Вьюхин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
28.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
02.04.1965

Сын: Вьюхин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Смерть
22.11.2010
Шенкурск, 165160, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия

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