Вьюхина Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1923
Дата смерти22.11.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1923
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1947
Сын: Вьюхин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
1948
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
12.11.1954
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
28.05.1958
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
02.04.1965
Отец ребёнка: Вьюхин Андрей Иванович
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Смерть
22.11.2010
Шенкурск, 165160, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия