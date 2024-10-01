Подтероб Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтероб Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подтероб Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подтероб Андрей Александрович

Отец ребёнка: Подтероб Александр Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1989

Сын: Ласкер Игорь Александрович

Отец ребёнка: Подтероб Александр Александрович

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