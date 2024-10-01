Подтероб Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подтероб Андрей Александрович
Отец ребёнка: Подтероб Александр Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1989
Сын: Ласкер Игорь Александрович
Отец ребёнка: Подтероб Александр Александрович