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Одиноков Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1915

Дата смерти

18.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915

Отец: Одиноков Павел Герасимович

Мать: Одинокова Варвара Родионовна

Рождение ребёнка
30.11.1950

Дочь: Одинокова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Одинокова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одинокова Анна Ивановна

Смерть
18.12.1978
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