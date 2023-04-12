Одиноков Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1915
Дата смерти18.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915
Рождение ребёнка
30.11.1950
Дочь: Одинокова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Одинокова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одинокова Анна Ивановна
Смерть
18.12.1978