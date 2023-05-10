Авджян (Дудукчян) Диана Сетраковна
Место рождения
Дата рождения24.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.2015
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.2016
Отец ребёнка: Авджян Эдуард Аршавирович
Рождение ребёнка
13.04.2018
Дочь: Авджян Арина Эдуардовна
Отец ребёнка: Авджян Эдуард Аршавирович