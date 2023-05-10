Авджян (Дудукчян) Диана Сетраковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авджян (Дудукчян) Диана Сетраковна

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Место рождения

Хлебороб, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

24.04.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлебороб, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
13.11.2015

Муж: Авджян Эдуард Аршавирович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.2016

Сын: Авджян Роман Эдуардович

Отец ребёнка: Авджян Эдуард Аршавирович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.2018

Дочь: Авджян Арина Эдуардовна

Отец ребёнка: Авджян Эдуард Аршавирович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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