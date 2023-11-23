Неизвестно Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Бурмакина Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Бурмакинский) Анна Андреевна
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бурмакинский Алексей Андреев
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Бурмакинский) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бурмакинский Василий Андреевич
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Бурмакинский) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Бурмакинский) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна
Смерть
1792