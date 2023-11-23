Неизвестно Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Бурмакина Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Бурмакинский) Анна Андреевна

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бурмакинский Алексей Андреев

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Бурмакинский) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бурмакинский Василий Андреевич

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Бурмакинский) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Бурмакинский) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Смерть
1792

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