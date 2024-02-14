Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Отец: Банков Самуил
Сын: Мошкович Соломон Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Сын: Машкович Эмануил
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Сын: Мошкович Соломон (Самуил) Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Сын: Мошкович Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Сын: Мошкович Самуил Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Сын: Мошкович Павел Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревека Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна
Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1