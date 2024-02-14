Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Соломон Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машкович Эмануил

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Соломон (Самуил) Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревека Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Отец ребёнка: Мошкович Михаил Павлович1

Смерть
1961

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