Саранина Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти13.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1945
Сын: Саранин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1948
Дочь: Ёлкина Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1950
Сын: Саранин Валентин Леонидович
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
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Рождение ребёнка
11.02.1957
Сын: Саранин Николай Леонидович
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1996