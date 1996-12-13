Саранина Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранина Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1945 г.р.
1948 г.р.
1950 г.р.
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1957 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1945

Сын: Саранин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.08.1948

Дочь: Ёлкина Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.11.1950

Сын: Саранин Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
11.02.1957

Сын: Саранин Николай Леонидович

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранин Леонид Иванович

Юрла, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саранин Леонид Иванович

Смерть
13.12.1996
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