Ульяна Антипова 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755

Сын: Михайло Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

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