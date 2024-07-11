Ульяна Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Михайло Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд