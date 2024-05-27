Степанова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Людмила Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиякина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Нина Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1933

Сын: Степанов Лев Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно

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