Степанова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Людмила Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Галина Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиякина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Нина Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1933
Отец ребёнка: Степанов Степан Петрович
Смерть
Неизвестно