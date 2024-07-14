Суходольская (Щербакова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1952
Отец: Щербаков Иван Ефимович
Бракосочетание
31.12.1977
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Костромина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Суходольский Анатолий Иосифович
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.03.1985
Дочь: Суходольская Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Суходольский Анатолий Иосифович