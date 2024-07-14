Суходольская (Щербакова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходольская (Щербакова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1952

Отец: Щербаков Иван Ефимович

Мать: Щербакова Зинаида Петровна

Бракосочетание
31.12.1977

Муж: Суходольский Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Костромина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Суходольский Анатолий Иосифович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.03.1985

Дочь: Суходольская Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Суходольский Анатолий Иосифович

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