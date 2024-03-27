Гатауллин Гиздатулла
Место рожденияд.Зириклы
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абдуллина (Гатауллина) Разифа Гиздатулловна
Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гатауллин Нуримухамет Гиздатуллович
Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида
Рождение ребёнка
02.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида
Смерть
Неизвестно