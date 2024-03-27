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Гатауллин Гиздатулла

Место рождения

д.Зириклы

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абдуллина (Гатауллина) Разифа Гиздатулловна

Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гатауллин Нуримухамет Гиздатуллович

Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида

Рождение ребёнка
02.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина (Ихаетдинова) Рашида

Смерть
Неизвестно

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