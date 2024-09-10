Бардина Хиония (Феона) Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бардин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева (Бардина) Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бардина) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Дочь: Соловьева (Бардина) Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1888 ст.
Дочь: Савельева (Бардина) Агриппина Игнатьевна
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.
Сын: Бардин Илья Игнатьев
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Деревни Гулькиной крестьянин Игнатий Ильин и законная жена его Хиония Павлова,оба православные
Рождение ребёнка
17.09.1901 ст.
Дочь: (Бардина) София Игнатьевна
Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин
Деревни Гулькиной крестьянин Игнатий Ильин и законная жена его Хиония Павлова,оба православные