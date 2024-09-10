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Бардина Хиония (Феона) Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева (Бардина) Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бардина) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Дочь: Соловьева (Бардина) Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1888 ст.

Дочь: Савельева (Бардина) Агриппина Игнатьевна

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.

Сын: Бардин Илья Игнатьев

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Игнатий Ильин и законная жена его Хиония Павлова,оба православные
Рождение ребёнка
17.09.1901 ст.

Дочь: (Бардина) София Игнатьевна

Отец ребёнка: Бардин Игнатий Ильин

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Игнатий Ильин и законная жена его Хиония Павлова,оба православные

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