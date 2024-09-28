Наумов (Ерялкин) Максим Павлович
Место рожденияСтарая Яблонка
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Павел Семенович
Мать: Анна Тарасовна
Бракосочетание
24.10.1897 ст.
Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели по жениху: Иван Якович Носков (Старая Яблонка) Иван Павлов Ерялкин (брат жениха)(Старая Яблонка) По невесте: Семен Петров Царьков (Лебежайка) Василий Евстигнеев Анти...(Старая Яблонка)
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
27.01.1902
Дочь: Наумова-Ерялкина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна
Крестные: Того же села Крестьянин Яков Емельянов Долгов и крестьянская жена Стефанида Андреева Вьюгина.
Смерть
Неизвестно