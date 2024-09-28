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Наумов (Ерялкин) Максим Павлович

Место рождения

Старая Яблонка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Павел Семенович

Мать: Анна Тарасовна

Бракосочетание
24.10.1897 ст.

Жена: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели по жениху: Иван Якович Носков (Старая Яблонка) Иван Павлов Ерялкин (брат жениха)(Старая Яблонка) По невесте: Семен Петров Царьков (Лебежайка) Василий Евстигнеев Анти...(Старая Яблонка)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Наумов Федор Максимович

Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1902

Дочь: Наумова-Ерялкина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Крестные: Того же села Крестьянин Яков Емельянов Долгов и крестьянская жена Стефанида Андреева Вьюгина.
Смерть
Неизвестно

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