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Шабайкин Федор Архипович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабайкин Архип Ефимович

Мать: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабайкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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