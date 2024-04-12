Шабайкин Федор Архипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабайкин Архип Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.07.1861
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабайкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабайкина Пелагея Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно