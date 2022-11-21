Бляшинский Феликс Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Католического вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1903 ст.
Крестьянин гмины Вонгродно Гроецкого уезда Варшавской губернии.
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.
Дочь: Бляшинская Любовь Феликсовна
Мать ребёнка: Бляшинская Елена Игнатьевна
Смерть
Неизвестно