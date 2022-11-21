Бляшинский Феликс Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБляшинский Феликс Иосифович

Бляшинский Феликс Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Католического вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бляшинская Елена Игнатьевна

Место жительства
1903 ст.
Крестьянин гмины Вонгродно Гроецкого уезда Варшавской губернии.
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.

Дочь: Бляшинская Любовь Феликсовна

Мать ребёнка: Бляшинская Елена Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.