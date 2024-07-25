Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Болдырев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Смерть
Неизвестно