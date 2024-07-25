Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Болдырев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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