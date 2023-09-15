Заводовская Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводовская Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Заводовский Василий Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Заводовский Михаил Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Заводовский Никандр Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Заводовский Дорофей Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Заводовский Полиевкт Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Заводовский Александр Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Заводовский Иван Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Заводовский Амнеподист Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Завадовский Анемподист

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
12.08.1845

Сын: Заводовский Павел Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Заводовский Николай Антонович

Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводовский Антоний Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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