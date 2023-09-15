Заводовская Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Заводовский Василий Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Михаил Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Никандр Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Дорофей Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Полиевкт Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Александр Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Иван Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Амнеподист Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Павел Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич
Сын: Заводовский Николай Антонович
Отец ребёнка: Заводовский Антоний Прокопьевич