Фишъ Израил Перцевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ Израил Перцевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фишъ Перецъ Рувимовъ

Мать: не указана

Военная служба
09.12.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 272-й пехотный Гдовский полк Место рождения Петроградская губ., г. Кронштадт Причина выбытия ранен/контужен Дата события 09.12.1914 Мест... Показать все
Смерть
Неизвестно
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