Фишъ Израил Перцевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фишъ Перецъ Рувимовъ
Военная служба
09.12.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 272-й пехотный Гдовский полк Место рождения Петроградская губ., г. Кронштадт Причина выбытия ранен/контужен Дата события 09.12.1914 Мест... Показать все
Смерть
Неизвестно