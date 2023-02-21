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Беляев Иван Иванович

Место рождения

п. Чувашенский, Уральская область, Россия

Дата рождения

24.03.1912

Дата смерти

17.11.1913

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912

Отец: Беляев Иван Фомич

Мать: Беляева Мария Ивановна

п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Смерть
17.11.1913
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Причина смерти: от дифтерита
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