Беляев Иван Иванович
Место рожденияп. Чувашенский, Уральская область, Россия
Дата рождения24.03.1912
Дата смерти17.11.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912
Отец: Беляев Иван Фомич
Мать: Беляева Мария Ивановна
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Смерть
17.11.1913
п. Чувашенский, Уральская область, Россия
Причина смерти: от дифтерита