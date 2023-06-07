Щербина Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Павел Васильевич

Щербина Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Щербина Василий Иванович

Мать: Неизвестная

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close